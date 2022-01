Söder kündigt mehr Zuschauer bei Sport- und Kulturevents an

Nachrichtenarchiv - 24.01.2022 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Ministerpräsident Söder hat ungeachtet des Beschlusses der Bund-Länder-Runde, keine Lockerungen bei den Corona-Beschränkungen zu planen, seine Zusage bekräftigt, bei Sport- und Kulturveranstaltungen in Bayern mehr Zuschauer zuzulassen. Die Details will das Kabinett bereits morgen beschließen. Söder begründete dies im BR-Fernsehen damit, dass es nicht mehr verhältnismäßig sei, bei einer so geringen Belastung in den Krankenhäusern die gleichen Regeln beizubehalten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.01.2022 21:00 Uhr