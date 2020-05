Söder kündigt mehr Hilfsprogramme für Kulturbetrieb an

Nachrichtenarchiv - 09.05.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In Bayern sollen mehr Kulturschaffende Anspruch auf finanzielle Hilfen wegen der Corona-Krise erhalten. Ministerpräsident Söder kündigte gegenüber der SZ ein weiteres Kulturprogramm an. Dazu soll auch ein Konzept gehören, wie Kulturveranstaltungen unter Auflagen wieder möglich sein könnten. "Die Orientierung an den Abstandslösungen bei Gottesdiensten ist ein guter Ansatz", sagte Söder. Das neue Programm könnte schon nächste Woche beschlossen werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.05.2020 01:00 Uhr