Söder kündigt maximale Umsetzung des Lockdowns an

Nachrichtenarchiv - 14.12.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Nachdem Bund und Länder beschlossen haben, das öffentliche Leben in Deutschland herunterzufahren, steht am Vormittag im bayerischen Kabinett die Feinabstimmung an. Wie Ministerpräsident Söder angekündigt hat, soll der Lockdown maximal umgesetzt werden. Das gehe deutlich über die Schließung von Geschäften, Kitas und Schulen hinaus. In einem BR-Extra betonte Söder am Abend, dass die Schulpflicht ab Mittwoch nicht einfach ausgesetzt, sondern durch eine entsprechende Form von Distanzunterricht ersetzt wird. In Landshut findet ab der 6. Jahrgangsstufe bereits ab heute kein Unterricht in Präsenzform mehr statt - es wird laut einer Pressemitteilung der Stadt vollständig auf digitalen Unterricht umgestellt. Der 7-Tage-Inzidenzwert lag dort zuletzt bei fast 310. Zudem gilt ab Mittwoch bayernweit eine nächtliche Ausgangssperre.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.12.2020 07:00 Uhr