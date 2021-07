Söder kündigt Kraftanstrengung beim Klimaschutz an

Nachrichtenarchiv - 21.07.2021 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Ministerpräsident Söder hat in einer Regierungserklärung im Landtag eine landesweite Kraftanstrengung für mehr Klimaschutz gefordert. Ein klimaneutraler Freistaat bis 2040 sei ein sehr ambitioniertes Ziel, aber machbar. Söder betonte, das Thema Klimaschutz betreffe alle Generationen und das ganze Land. Dabei will der CSU-Chef vor allem auf fünf Bereiche setzen: Erneuerbare Energien, natürliche CO2-Speicherung, klimafreundliche Archtitektur, smarte Mobilität und moderne Klimaforschung. Am Morgen hatte der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Hartmann, im BR24 Thema des Tages gesagt, Söder müsse begreifen, dass sich die Klimakrise nicht mit Ankündigungen meistern lasse. Dementsprechend brauche es verbindliche Ziele. Er forderte neben der Windkraft auch eine Solarpflicht auf den Dächern von Neubauten. Söder sagte, er werde sich für eine bundesweite Pflicht einsetzen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 21.07.2021 10:45 Uhr