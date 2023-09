Söder kündigt höhere Zahl bayerischer Grenzpolizisten an

Freilassing: Der bayerische Ministerpräsident Söder hat angekündigt, dass die Grenzpolizei im Freistaat in den nächsten Jahren deutlich mehr Einsatzkräfte bekommen soll. Neues Personalziel bis 2028 seien 1500 Stellen, sagte er bei einem Ortstermin an der bayerisch-österreichischen Grenze. Aktuell umfasst die Einheit rund 820 Polizistinnen und Polizisten. Söder nannte den Schutz der Grenzen wegen der hohen Zuwanderungszahlen wichtiger denn je. Er erneuerte seine Forderung nach einer Obergrenze für Geflüchtete. In den ersten acht Monaten dieses Jahres hatte die bayerische Grenzpolizei deutlich mehr irreguläre Migration in den Freistaat registriert. Bis Ende August gab es demnach 2.085 unerlaubte Einreisen. Das sind nach Angaben des bayerischen Innenministeriums gut 26 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.09.2023 11:00 Uhr