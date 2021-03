Söder kündigt harten Lockdown über Ostern an

Nachrichtenarchiv - 23.03.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayern befindet sich über die Osterfeiertage in einem strengen Lockdown. Das hat Ministerpräsident Söder vor wenigen Minuten in einer Pressekonferenz bestätigt. Von 1. bis 5. April gelten demnach noch weitreichendere Beschränkungen als sonst. Gründonnerstag und Karsamstag sollen einmalig wie Feiertage behandelt werden. Was das für die Beschäftigten bedeutet, werde noch konkretisiert. An Karsamstag dürfen nur Supermärkte und der Lebensmitteleinzelhandel öffnen. An die Kirchen appellierte Söder, Ostergottesdienste möglichst nur virtuell anzubieten. Ein Verbot für Präsenzgottesdienste werde aber nicht verhängt. Der bisherige Lockdown soll verlängert werden. Dazu kündigte Söder an, dass bis zum Ende der Osterferien keine Lockerungen zu erwarten sind.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.03.2021 13:00 Uhr