Söder kündigt großflächigen Ausbau der Sonnenenergie an

München: Ministerpräsident Söder will die Nutzung der Solarenergie vorantreiben. Bayern sei ein Sonnenland, könne aber nur wenig Wind-Energie nutzen. Auf neuen Gewerbeflächen sollen deshalb vom kommenden Jahr an Solaranlagen auf dem Dach verpflichtend werden. Bei privaten Neubauten solle die Pflicht dann ein Jahr später einsetzen, sagte Söder dem BR. Parallel dazu will die Staatsregierung die Förderung ausbauen. Klar sei, dass nach dem Ausstieg aus der Atom- und der Kohleindustrie etwas geschehen müsse, erklärte Söder. Darum will der Freistaat auch deutlich mehr Solar-Parks, also großflächige Fotovoltaikanlagen, bauen - nämlich insgesamt 200. Einen entsprechenden Beschluss hat das Kabinett schon Ende Mai gefasst.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.07.2020 18:00 Uhr