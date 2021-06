Söder kündigt für CSU paritätische Wahlliste an

Nachrichtenarchiv - 07.06.2021 11:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Erstmals in ihrer Geschichte wird die CSU mit einer paritätisch besetzten Kandidatenliste in die Bundestagswahl gehen. Parteichef Söder kündigte laut Teilnehmern der CSU-Vorstandssitzung an, dass bei der Listenaufstellung immer abwechselnd ein Mann und eine Frau berücksichtigt werden sollen. Zur Listenaufstellung habe er betonte, Landesgruppenchef Dobrindt sei der - Zitat - "geborene Spitzenkandidat". Weitere Namen hat er demnach nicht genannt. Die CSU will ihre Kandidatenliste am 26. Juni aufstellen - genau drei Monate vor der Bundestagwahl. Eine Woche zuvor wollen die Spitzen von CDU und CSU das gemeinsame Wahlprogramm der Union festzurren.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 07.06.2021 11:15 Uhr