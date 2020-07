Söder kündigt Digitaloffensive für den Bildungsbereich an

Nachrichtenarchiv - 23.07.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die bayerische Staatsregierung will die Digitalisierung von Schule und Unterricht in den kommenden Jahren mit einer knappen halben Milliarde Euro zusätzlich beschleunigen. Wie Ministerpräsident Söder ankündigte, soll es unter anderem eine zentrale Bayern-Cloud, eine Schul-Videoplattform sowie ein eigenes Schul-Rechenzentrum geben. Wie Söder weiter erklärte, schafft der Freistaat zusätzliche digitale Leihgeräte für Schüler an und setzt spezielle IT-Systemadministratoren ein. Nach seinen Worten hat Bayern in der Corona-Krise zwar einen gelungenen Kaltstart im Bildungswesen hingelegt – es sei aber auch deutlich geworden, wo man Dinge noch deutlich verbessern könne. Konkret sollen bis zum Jahr 2024 insgesamt zwei Milliarden Euro fließen, darunter sind 900 Millionen Euro Bundesmittel.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.07.2020 15:00 Uhr