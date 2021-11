Söder kündigt De-facto-Lockdown für Ungeimpfte an

Nachrichtenarchiv - 19.11.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Ministerpräsident Söder will die Corona-Maßnahmen in Bayern deutlich verschärfen. Es werde auf einen "Lockdown für Ungeimpfte" hinauslaufen, betonte Söder im BR Fernsehen. Einen allgemeinen Lockdown schloss der Regierungschef aber aus. Heute soll das bayerische Kabinett die Regeln im Einzelnen beschließen. Mit einer Inzidenz von 625 liegt der Freistaat seit heute an der Spitze der Bundesländer. Im kleinsten Bundesland Bremen liegt die Inzidenz deutlich niedriger, bei 140. Wie der dortige Bürgermeister Bovenschulte von der SPD im BR sagte, führt er das auch auf die hohe Impfquote in seinem Bundesland zurück. In Bremen sind bereits etwa 80 Prozent der Menschen voll geimpft, in Bayern knapp 66 Prozent. Auch die Situation in den Krankenhäusern sei relativ entspannt. Es gebe weniger schwere Verläufe, als vor einem Jahr.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.11.2021 08:00 Uhr