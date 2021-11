Söder kündigt De-facto-Lockdown für Ungeimpfte an

Nachrichtenarchiv - 19.11.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Ministerpräsident Söder will die Corona-Maßnahmen in Bayern deutlich verschärfen. Es werde auf einen "Lockdown für Ungeimpfte" hinauslaufen, betonte Söder am Abend im BR Fernsehen. Das Motto heiße jetzt "Blocken und Boostern", also Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte und ein höheres Tempo bei den Auffrischungsimpfungen. Einen allgemeinen Lockdown mit Schulschließungen schloss der Regierungschef aber aus. Details will Söder am Vormittag noch mit den Freien Wählern abstimmen. Anschließend soll es eine Pressekonferenz geben.

Quelle: BR24 Nachrichten, 19.11.2021 01:00 Uhr