Söder kündigt Corona-Testzentren an Flughäfen an

Beim EU-Gipfel ist keine Annäherung in Sicht

Brüssel: Beim EU-Finanzgipfel ist keine Annäherung in Sicht. Erst mit über sieben Stunden Verspätung kamen die 27 Staats- und Regierungschefs am Abend in großer Runde zu Verhandlungen über den umstrittenen Coronafonds zusammen. Bis dahin hatte EU-Ratschef Michel in Einzel- und Gruppengesprächen versucht, einen Kompromiss auszuloten. Dabei sei der Ton oft gereizt gewesen, heiß es in Brüssel. Von "Erpressung" sei die Rede gewesen. Haupstreitpunkt ist, wieviel von dem geplanten 750 Milliarden Euro schweren Fonds zur Bewältigung der Coronafolgen als Zuschuss gewährt werden soll und wieviel als Kredit. Ursprünglich war vorgesehen, 500 Milliarden als Zuschüsse zu vergeben - inzwischen ist die Rede von 350 bis 375 Milliarden. Und auch dieser Summe wollen Österreich, Dänemark, Schweden, die Niederlande und Finnland dem Vernehmen nach nur zustimmen, wenn die Auszahlung an Bedingungen geknüpft wird.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.07.2020 20:00 Uhr