Söder kündigt Corona-Konzepte für Schule, Kitas und Senioren an

Nachrichtenarchiv - 27.04.2020 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die bayerische Staatsregierung will bei ihren nächsten Schritten in der Corona-Krise das Augenmerk auf die Familien legen. Deren Situation sei noch wichtiger als die Frage, ob auch große Geschäfte öffnen dürften, sagte Ministerpräsident Söder nach einer Sitzung des Parteivorstands. Bis Mitte kommender Woche kündigte er Konzepte für Kindergärten, Schulen und Pflegeheime an. In Altenheimen nannte Söder es etwa denkbar, Besuche durch eine feste Kontaktperson zu erlauben. Bei den Schülern nannte er das Ziel, dass jeder noch vor Pfingsten zumindest einmal in der Schule war. Bei den Kleinsten gehe es um die Frage, welche Rolle sie bei der Übertragung des Virus einnehmen. Der CSU-Chef hat zudem Lockerungen für weitere Geschäfte und die Öffnung von Gastronomiebetrieben Ende Mai in Aussicht gestellt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.04.2020 16:00 Uhr