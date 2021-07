Söder kündigt Ausweitung der Impfangebote an

Nachrichtenarchiv - 13.07.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Das bayerische Kabinett hat eine Ausweitung der Impfangebote im Freistaat angekündigt. Das Konzept "Impfen to go" soll laut Ministerpräsident Söder an zahlreichen Orten des Alltags zur Anwendung kommen. So werde es demnächst etwa Impfangebote in Supermärkten und Einkaufszentren, Restaurants, Fastfood-Lokalen, Sportvereinen, Schwimmbädern und Jugendzentren geben. Die Gespräche mit den Verbänden zur Ausgestaltung liefen bereits, sagte Söder nach einer Kabinettssitzung. Zudem solle es sogenannte Familiensonntage fürs Impfen geben, mit einem Eis für Kinder. Das Konzept folge dem Motto „Wer kommt, bekommt“, so der Ministerpräsident weiter. Dabei gelte es, vor allem die Zielgruppe der 16- bis 30-Jährigen anzusprechen, um die Impfbereitschaft wieder zu erhöhen. Das Kabinett sprach sich gegen eine allgemeine Impfpflicht aus. Auch Geldprämien für Impfwillige lehnte die Ministerrunde ab. Stattdessen sollten Geimpfte mehr Freiheiten bekommen, so Söder.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.07.2021 15:00 Uhr