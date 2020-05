Söder kritisiert "Überbietungswettbewerb" bei Lockerungen

Nachrichtenarchiv - 06.05.2020 23:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach der Bund-Länder-Konferenz zur Corona-Krise hat Bayerns Ministerpräsident Söder scharfe Kritik an seinen Kollegen in anderen Bundesländern geübt. Er sagte am Abend im ZDF, seit Ostern sei eine Exitstrategie nach der anderen vorgelegt worden. In der Debatte um Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen gebe es inzwischen einen Überbietungswettbewerb, den er bedaure. Söder kritisierte vor allem die hessische Entscheidung, wieder Veranstaltungen von bis zu 100 Personen zuzulassen. Dabei wisse man, dass auf solchen Veranstaltungen am ehesten eine Ausbreitung von Infektionen drohe. Er könne nur davor warnen, die Lockerungen jeden Tag zu beschleunigen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.05.2020 23:15 Uhr