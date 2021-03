Söder kritisiert Länder-Kollegen und fordert Ausgangsbeschränkungen

Nachrichtenarchiv - 28.03.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bayerns Ministerpräsident Söder hat Forderungen nach einem Vorziehen der nächsten Bund-Länder-Runde eine Absage erteilt. Mit Blick auf die stark steigenden Inzidenzzahlen kritisierte er in der "Augsburger Allgemeinen" vielmehr die aus seiner Sicht zu laxen Corona-Maßnahmen der anderen Bundesländer. Söder forderte in ganz Deutschland die konsequente Umsetzung der Notbremse mit Ausgangssperren anstelle einer erneuen Ministerpräsidentenkonferenz. Zuvor hatte Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann für Anfang der Woche neue Bund-Länder-Gespräche in Aussicht gestellt. Man müsse die Möglichkeit eines neuen harten Lockdown mit den anderen Ländern und dem Bundeskanzleramt vorbesprechen, so Kretschmann. Die nächste Ministerpräsidentenkonferenz ist derzeit offiziell für den 12. April geplant.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.03.2021 16:00 Uhr