Söder kritisiert Impfstoff-Beschaffung

Nachrichtenarchiv - 01.02.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Ministerpräsident Söder hat die Art der Beschaffung des Corona-Impfstoffs kritisiert. Vor einer Sitzung des CSU-Vorstands sagte er: Man habe zu spät bestellt, weniger als andere und offenkundig sei die Preisfrage zum entscheidenden Kriterium gemacht worden. Andere seien dabei wohl flexibler gewesen, so Söder. Über mögliche Zwangsmaßnahmen für die Wirtschaft sagte er, dass vielleicht schon alleine die Diskussion darüber helfen könne, dass künftig mehr produziert wird. Auch Hamburgs Erster Bürgermeister, Tschentscher, verspricht sich vom Treffen der Länderchefs mit der Bundeskanzlerin neue Impulse, wie mehr Impfstoff beschafft werden kann. Man müsse in dieser historischen Ausnahmesituation jede Chance nutzen, sagte er dem Fernsehsender Phönix. Unter anderem sprach er davon, mit Lizenzen die Impfstoffproduktion an weitere Unternehmen übergeben zu können.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.02.2021 11:00 Uhr