Söder kritisiert Habecks AKW-Entscheidung

München: Der bayerische Ministerpräsident Söder hat Bundeswirtschaftsminister Habeck für den Plan kritisiert, zwei der letzten drei deutschen Atomkraftwerke nur als Stromreserve am Netz zu halten. Deutschland schlittere immer tiefer in die Energekrise und die Situation verschlechtere sich durch die Entscheidungen Habecks zunehmend, so Söder bei einer Pressekonferenz. Nun habe er nach dem "Murks" der Gasumlage mit der AKW-Entscheidung den nächsten schweren Fehler gemacht. Zwei Atomkraftwerke auch über das Jahresende hinaus als Reserve am Netz zu halten, sei eine Mogelpackung. So sei etwa nicht geklärt, wie das funktioniere und wer dafür bezahle, sagte Söder. Er forderte die FDP auf, dem dafür benötigten Gesetz nicht zuzustimmen. Die Union fordert eine deutliche Verlängerung der AKW-Laufzeiten. Habeck lehnt das ab.

