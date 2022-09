Söder kritisiert Habecks AKW-Entscheidung

Truss löst Johnson in Großbritannien ab

London: Die neue Chefin der Konservativen Partei in Großbritannien, Truss, soll heute Boris Johnson an der Spitze der Regierung ablösen. Johnson ist inzwischen auf Schloss Balmoral in Schottland eingetroffen, wo er Königin Elizabeth II. offiziell seinen Rücktritt anbieten will. Danach will die Queen die bisherige Außenministerin zur neuen Premierministerin ernennen. Johnson hatte sich am Morgen in der Downing Street verabschiedet. Dabei erinnerte er an seine politischen Erfolge und verglich sich mit einer Trägerrakete, die ihre Aufgabe erfüllt habe.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.09.2022 12:45 Uhr