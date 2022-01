Söder kritisiert Ergebnisse des Bund-Länder-Treffens

Nach Amoklauf in Heidelberg suchen die Ermittler nach dem Motiv

Heidelberg: Nach dem Amoklauf gestern an der Universität der baden-württembergischen Stadt suchen die Ermittler weiter nach dem Motiv des Täters. Sie gehen auch der Frage nach, wie er an die Waffen kam. Der 18-Jährige habe sie vor wenigen Tagen im Ausland gekauft, sagte Mannheims Polizeipräsident Kollmar am Abend. Bisher sei bekannt, dass der junge Mann unmittelbar vor der Tat per Whatsapp seinem Vater geschrieben habe, jetzt müssten Leute bestraft werden. Deshalb, so Kollmar, werde in den nächsten Tagen das Umfeld des Täters durchleuchtet. Er sei nicht vorbestraft gewesen. Der 18-Jährige schoss gestern in einem Hörsaal um sich, verletzte dabei vier Studenten, eine 23-Jährige starb später an den Folgen. Nach der Tat tötete sich der Schütze vor dem Gebäude selbst.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.01.2022 07:00 Uhr