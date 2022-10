Söder kritisiert Außenpolitik der Bundesregierung als arrogant

Nachrichtenarchiv - 28.10.2022 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Augsburg: Der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident Söder hat die Außenpolitik von Bundeskanzler Scholz und dessen Koalition scharf kritisiert. Auf dem CSU-Parteitag in Augsburg sagte er unter anderem mit Blick auf die jüngsten Verstimmungen im deutsch-französischen Verhältnis, er könne sich nicht daran erinnern, wann Deutschland je so isoliert gewesen sei wie heute. Söder erinnerte an die frühere Bundeskanzlerin Merkel, die immer mit anderen Ländern ein Netzwerk gepflegt habe. Scholz hingegen trete derzeit extrem schnöselig und arrogant auf. Beim EU-Gipfel vor einer Woche hatte auch Frankreichs Präsident Macron davor gewarnt, dass Deutschland sich isoliert. Söder kritisierte auch die Zustimmung von Scholz zur Teilübernahme eines Terminals am Hamburger Hafen durch den chinesischen Staatskonzern Cosco. Er warnte wörtlich davor, die Infrastruktur zu "verhökern" und sprach von einem falschen Signal.

