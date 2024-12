Söder kniet vor Denkmal für Oper des Aufstands im Warschauer Ghetto nieder

Warschau: Bayerns Ministerpräsident Söder hat bei einem Besuch in Polen der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. In der Hauptstadt Warschau machte er vor dem Denkmal für den Aufstand im Warschauer Ghetto einen Kniefall - wie einst der frühere Bundeskanzler Brandt 1970. Außerdem legte Söder einen Kranz nieder. Der CSU-Chef kündigte darüber hinaus an, dass in den bayerischen Gedenkstätten für NS-Opfer künftig alle Hinweisschilder dauerhaft auch polnisch beschriftet sein werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.12.2024 17:00 Uhr