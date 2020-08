Söder ist strikt gegen weitere Lockerungen von Corona-Maßnahmen

Nachrichtenarchiv - 02.08.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: CSU-Chef Söder hat sich angesichts der steigenden Zahl an Corona-Neuinfektionen gegen weitere Lockerungen ausgesprochen. Die zweite Welle sei praktisch schon da. Sie schleiche durch Deutschland, sagte Söder der 'Welt am Sonntag'. Da sei nun absolute Wachsamkeit gefragt und es sei nicht die Zeit für neue Lockerungen oder naive Unvorsichtigkeit, so Söder. Vor diesem Hintergrund lehnt der CSU-Chef auch Fußballspiele mit Zuschauern zum Start der neuen Saison ab. Er sei da sehr skeptisch, sagte Söder. Der bayerische Ministerpräsident sprach sich außerdem für höhere Bußgelder aus, sollten sich Menschen nicht an die Hygiene- oder Testvorschriften halten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 02.08.2020 01:00 Uhr