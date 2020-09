Söder ist für umfangreiche Förder-Strategie für Autoindustrie

Sachsens Ministerpräsident spricht Demonstranten von Leipzig politische Motive ab

Leipzig: Nach der dritten Krawallnacht in Folge in der sächsischen Stadt hat Ministerpräsident Kretschmer den Demonstranten politische Motive abgesprochen. Der CDU-Politiker sagte, es seien Linksextreme, die sich mit übler Gewalt an Sachen und an Polizistinnen und Polizisten vergingen. Kretschmer kündigte eine konsequente Reaktion an. Bei den Ausschreitungen waren vergangene Nacht mindestens elf Beamte durch Steine, Flaschen und Böller verletzt worden. Mehrere Menschen wurden in Gewahrsam genommen. Gestern Abend hatten sich Redner erneut gegen Verdrängung durch steigende Mieten gewandt. Die Aktion war aber schon nach wenigen Minuten aus dem Ruder gelaufen. Entzündet hatten sich die Proteste an zwei Hausbesetzungen, die die Polizei beendet hatte.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.09.2020 15:30 Uhr