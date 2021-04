Söder ist angeblich bereit zu Kanzlerkandidatur mit Unterstützung der CDU

Nachrichtenarchiv - 11.04.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In die offene Frage der Kanzlerkandidatur der Union kommt offenbar Bewegung. Am Rande der Vorstandssitzung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion erklärten Teilnehmer, CSU-Chef Söder sei bereit mit Unterstützung der CDU zu kandidieren. Der zweite mögliche Kandidat, CDU-Chef Laschet, erklärte Teilnehmern zufolge, er halte sowohl sich als auch Söder für "kanzlerkandidatentauglich". Über das weitere Vorgehen zur Kür des Unionskandidaten sei er mit Söder im Gespräch. Ob heute bereits eine Entscheidung fällt, ist offen. Unions-Fraktionschef Brinkhaus betonte im Vorfeld, er rechne damit, dass man am Abend einen Schritt weiter sei. Nach Einschätzung von CSU-Landesgruppenchef Dobrindt wird die Entscheidung in den kommenden zwei Wochen fallen. Zuletzt hatten immer mehr Unionspolitiker Druck gemacht, die Kandidatenfrage rasch zu klären und nicht - wie vereinbart - bis Pfingsten zu warten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2021 15:00 Uhr