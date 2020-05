Söder informiert über weiteres Vorgehen im Kulturbereich

Nachrichtenarchiv - 14.05.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Über weitere Hilfen für die Kulturbranche informiert Ministerpräsident Söder zur Stunde in der Landeshauptstadt. In der Corona-Krise stecken Kulturschaffende wie Musiker, Schauspieler und Veranstalter in finanziellen Schwierigkeiten oder sehen sogar ihre Existenz bedroht. Sie fordern mehr finanzielle Unterstützung von der Staatsregierung. Zudem verlangen sie eine Perspektive, wann Theater, Kinos oder Konzertsäle wieder geöffnet werden können. Kunstminister Sibler hatte vergangene Woche gesagt, die Planungen seien darauf ausgerichtet, dass der Betrieb zur neuen Spielzeit im Herbst wiederaufgenommen werden kann.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.05.2020 10:00 Uhr