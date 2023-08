Söder informiert nach Koalitionsausschuss zu Causa Aiwanger

München: Ministerpräsident Söder informiert in diesen Minuten über die Ergebnisse des Koalitionsausschusses zur Flugblatt-Affäre um Freie-Wähler-Chef Aiwanger. In der Sondersitzung sollte dieser offene Fragen beantworten und persönlich Stellung nehmen. Aiwanger hatte am Wochenende eingeräumt, in seiner Schulzeit ein antisemitisches Flugblatt bei sich getragen zu haben. Verfasst haben soll es nach eigenen Angaben jedoch sein älterer Bruder. Die Fraktionsvorsitzende der bayerischen Grünen, Schulze, forderte Söder auf, jetzt zu entscheiden, ob er die Koalition mit den Freien Wählern weiterführt. Der Ministerpräsident trage die Verantwortung für sein Kabinett und für seinen Vize, sagte Schulze im Deutschlandfunk.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.08.2023 12:00 Uhr