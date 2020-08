Söder, Huml und Zapf wollen über Test-Panne informieren

Lufthansa bricht Verhandlungen über Corona-Sparbeiträge ab

Frankfurt am Main: Lufthansa hat die Verhandlungen mit der Gewerkschaft Verdi über ein Entgegenkommen des Bodenpersonanls in der Corona-Krise erst mal abgebrochen. Eine Konzernsprecherin erklärte dazu, Verdi sei aufgefordert, mit neuen Vorschlägen zu signifikanten Personalkosteneinsparungen an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Die bislang angebotenen Einsparungen in Höhe von rund 600 Millionen Euro reichten zur Bewältigung der Krise, die sich weiter verschärfe, nicht aus. Vize-Verdi-Chefin Behle, die gleichzeitig Vize-Vorsitzende des Lufthansa-Aufsichtsrats ist, sagte, die Verweigerungshaltung des Konzerns sei ein Schlag ins Gesicht der Beschäftigten. Sie wies auf die Staatshilfen in Höhe von rund neun Milliarden Euro hin, mit denen der Konzern gerettet werden musste. Nun müsse die Bundesregierung ihren Einfluss geltend machen, so Behle.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.08.2020 15:00 Uhr