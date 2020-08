Söder, Huml und Piazolo präsentieren Ergebnisse der Kabinetssitzung

Nachrichtenarchiv - 10.08.2020 12:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Das Bayerische Kabinett beginnt gerade mit der Präsentation der Ergebnisse seiner außerordentlichen Video-Konferenz zur Corona-Lage. Ministerpräsident Söder, Gesundheitsministerin Huml und Kultusminister Piazolo äußern sich dazu im Heimatministerium in Nürnberg. Im Mittelpunkt stehen die bundesweit steigenden Corona-Fallzahlen und die Frage, wie es nach den Sommerferien an den Schulen weitergehen soll. Im Vorfeld der Konferenz hatte Kultusminister Piazolo vorgeschlagen, dass Kinder und Jugendliche in der Schule immer dann einen Mund-Nasen-Schutz tragen müssen, wenn sie nicht an ihrem Platz sitzen. Bei hohen Infektionszahlen solle die Maskenpflicht auch im Unterricht gelten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.08.2020 12:15 Uhr