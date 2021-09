Söder hofft auf Trendwende im Wahlkampf-Schlussspurt

Nachrichtenarchiv - 05.09.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: CSU-Chef Söder hat die Union angesichts der schwachen Umfrageergebnisse zu einem verstärkten Schlussspurt im Wahlkampf aufgerufen. Der Welt am Sonntag sagte er, zwar sei eine Trendwende noch möglich, aber es werde sehr knapp. CDU und CSU hätten kein automatisches Abonnement auf das Kanzleramt. Ziel der Schwesterparteien müsse es weiterhin sein, stärkste Fraktion im Bundestag zu werden, um einen Linksrutsch zu verhindern. Dabei spiele es keine Rolle, ob ein rot-grün-rotes Bündnis zusammenkomme oder Rot-Grün zusammen mit der FDP. Denn die Liberalen könnten als kleinster Partner in einer solchen Koalition linke Politik nicht verhindern, so Söder. Derweil hofft SPD-Kanzlerkandidat Scholz darauf, dass es für ihn mit einem Zweierbündnis mit den Grünen reicht. Beide Parteien hätten zwar unterschiedliche Ziele, aber viele Schnittmengen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.09.2021 08:00 Uhr