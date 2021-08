Söder hofft auf Trendwende für die Union

Nachrichtenarchiv - 29.08.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Vier Wochen vor der Bundestagswahl hat CSU-Chef Söder vor einem Linksrutsch in Deutschland gewarnt. Im ARD-Sommerinterview sagte er, SPD, Grüne und Linke würden für Instabilität sorgen und einen Staat schaffen, der die Menschen erzieht. Bei einem Linksbündnis sei klar, so Söder, dass Deutschland "einen anderen Weg nehmen wird". Seiner Meinung nach einen falschen. Ein schlechtes Ergebnis bei der Bundestagswahl für die Union wäre laut Söder wörtlich ein Desaster. Nun gehe es darum, Kanzlerkandiat Laschet den Rücken zu stärken. Von den bevorstehenden TV-Auftritten aller Kandidaten erhofft sich Söder eine Trendwende. Am Abend tritt Laschet erstmals zusammen mit SPD-Kandidat Scholz und Grünen-Kandidatin Baerbock bei einer Diskussion im Privatfernsehen auf.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.08.2021 16:00 Uhr