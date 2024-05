Söder hat Papst bei Privataudienz getroffen

Rom: Bayerns Ministerpräsident Söder hat bei einer Privataudienz Papst Franziskus getroffen. Bei der etwa halbstündigen Begegnung sei es unter anderem um das Thema Staatsleistungen für die Kirchen in Deutschland gegangen, erklärte Söder vor Journalisten. Er habe deutlich gemacht, dass Bayern grundlegend gegen eine völlige Trennung von Staat und Kirche sei. Söder wolle außerdem weiterhin dafür sorgen, dass in öffentlichen Gebäuden und auf Berggipfeln Kreuze zu sehen sind. Söder hatte dem Papst unter anderem einen kulinarischen Präsentkorb überreicht, in dem es diesmal bayerisches Bier gab. 2018 hatte der Papst sich laut Augenzeugen enttäuscht gezeigt, weil damals in Söders Geschenkkorb das Bier fehlte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.05.2024 14:00 Uhr