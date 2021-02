Söder hält staatliche Eingriffe in Impfstoffproduktion für angemessen

Nachrichtenarchiv - 01.02.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Ministerpräsident Söder hält staatliche Eingriffe in die Impfstoffproduktion für angemessen. Vor einer Sitzung des CSU-Vorstands sagte er, dass das nach deutschem Verordnungsrecht möglich wäre. Einfach mehr für die Impfstoffe zu bezahlen, könne die aktuellen Versorgungsengpässe nicht beheben, weil bereits alle verfügbaren Mengen bestellt seien. Der Bundesverband der deutschen Industrie warnte vor überzogenen Erwartungen, man könne die Impfstoffproduktion in Deutschland binnen weniger Wochen dramatisch steigern. Ein Ausbau sei komplex und zeitaufwendig, sagte BDI-Präsident Russwurm. Vor dem Gipfel von Bund und Ländern kündigten mehrere Hersteller an, nun doch mehr Impfstoff liefern zu können. AstraZeneca will der EU nun im ersten Quartal 40 Millionen Dosen bereitstellen, das ist insgesamt aber die Hälfte wie ursprünglich bekanntgegeben. Biontech/Pfizer wollen im zweiten Quartal 75 Millionen Einheiten zusätzlich liefern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.02.2021 12:00 Uhr