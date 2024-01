Söder hält parteipolitische Grundsatzrede in Kloster Banz

Bad Staffelstein: Bei der Fraktionsklausur der CSU im oberfränkischen Kloster Banz hält Ministerpräsident Söder derzeit seine Grundsatzrede vor den Abgeordneten. Erwartet werden scharfe Angriffe auf die Regierungskoalition in Berlin verbunden mit der Forderung nach Neuwahlen. Zudem wird Söder einen Ausblick auf die zentralen Vorhaben der kommenden Monate geben. Einige Inhalte hat er schon vorweggenommen: so will er bis 2035 etwa 5.000 Stellen in der Verwaltung abbauen und wegen des Lehrermangels das Recht auf Teilzeit für Lehrer und Lehrerinnen einschränken. Als Konsequenz aus den zuletzt schlechten Pisa-Ergebnissen kündigte er zudem mehr Deutschunterricht an Grundschulen an. Dafür soll anderer Unterricht wegfallen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.01.2024 11:00 Uhr