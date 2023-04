Söder hält Kernkraftwerke als Brückentechnologie für notwendig

Meldungsarchiv - 14.04.2023 23:00 Uhr Aktuelle Meldungen

München: Der bayerische Ministerpräsident Söder hat einen Tag vor Abschaltung der Atomkraftwerke wiederholt betont, dass er die Kernenergie als Brückentechnologie für notwendig hält. In den ARD-Tagesthemen sagte Söder wörtlich: "Wir spüren diese große Energiekrise. Wir brauchen jedes Fitzelchen Energie, alles an Erneuerbaren, aber auch andere Bereiche wie die Kernenergie". Der CSU-Politiker bezeichnet den Atomausstieg als ökologisch unvernünftig, um CO2 zu reduzieren. Es sei auch wirtschaftlich gefährlich. Söder befürchtet, dass dadurch die Strompreise steigen und die Energieversorgung möglicherweise gefährdet wird. Die Grünen-Co-Vorsitzende Lang verteidigte den Ausstieg aus der Atomenergie in den ARD-Tagesthemen. Er sei deutlich teurer als erneuerbare Energien. Bezahlbare Energiepreise gebe es langfristig nur mit Wind und Sonne.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.04.2023 23:00 Uhr