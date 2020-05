Söder hält Corona-Lockerungen für vertretbar

Nachrichtenarchiv - 05.05.2020 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Ministerpräsident Söder hat gerechtfertigt, dass die Staatsregierung die Corona-Auflagen abermals lockert. Im BR-Fernsehen sagte Söder am Abend, die Maßnahmen seien nach Ansicht des Landesamtes für Gesundheit vertretbar. Auch mit Blick auf die Wiedereröffnung von Biergärten und Wirtshäusern sagte der Ministerpräsident, man schaffe Perspektiven. Söder machte aber deutlich, dass er Lockerungen zurücknehmen werde, sollte die Zahl der Infizierten wieder stärker steigen. Außerdem will die Staatsregierung künftig vermehrt regional entscheiden, welche Maßnahmen nötig sind. Gleichzeitg betonte der CSU-Chef, man gehe nicht so weit wie etwa Sachsen-Anhalt, wo trotz der Pandemie Gruppenbildung wieder möglich ist. Und er erklärte, er habe die Lockerungen mit Bundeskanzlerin Merkel besprochen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.05.2020 21:00 Uhr