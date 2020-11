Söder hält an Teststrategie in Bayern fest

Nachrichtenarchiv - 09.11.2020 13:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Ministerpräsident Söder lehnt eine Änderung der Corona-Teststrategie im Freistaat ab. Würde man den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts folgen, fielen etwa drei Viertel der aktuell gemachten Tests weg, sagte der CSU-Chef. Das RKI empfiehlt zur Entlastung der Labore, nur noch Menschen zu testen, deren Krankheitssymptome sich nach mehreren Tagen in Selbstisolation weiter verschlechtert haben. Laut Söder hätte das aber eine komplette Lähmung der Wirtschaft zur Folge, wenn jeder, der nur ein typisches Symptom hat, eine Woche zu Hause bleiben müsste, statt sich testen lassen zu können. Das wolle man im Freistaat vermeiden. Die Staatsregierung halte an den kostenlosen und für alle Bürgerinnen und Bürger verfügbaren Tests fest. Nach Angaben des Ministerpräsidenten haben die Labore in Bayern dafür genügend Kapazitäten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.11.2020 13:45 Uhr