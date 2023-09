Söder hält an Aiwanger fest - Freie-Wähler-Chef sieht "Kampagne gescheitert"

München: Hubert Aiwanger behält trotz der Flugblattaffäre seine politischen Ämter in Bayern. In einer Pressekonferenz teilte Ministerpräsident Söder mit, er halte an seinem Stellvertreter fest. Zur Begründung sagte er, es gebe keine Beweise dafür, dass Aiwanger der Verfasser des antisemitischen Pamphlets sei. Zudem sei die Angelegenheit 35 Jahre her und seitdem sei nichts Vergleichbares mehr vorgefallen. Eine Entlassung Aiwangers aus dem Amt als Wirtschaftsminister sei daher nicht verhältnismäßig. Zugleich kritisierte Söder das Krisenmanagement des Freien-Wähler-Chefs. Dieses hätte früher und ausführlicher erfolgen müssen. Um verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen wurde Aiwanger laut Söder aufgefordert, das Gespräch mit den jüdischen Gemeinden zu suchen. - In einer ersten Reaktion sprach Aiwanger von einer gescheiterten Kampagne gegen ihn. Es habe sich bestätigt, was er von Anfang an gesagt habe. Es gebe keinen Grund ihn zu entlassen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.09.2023 16:00 Uhr