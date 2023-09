Söder hält an Aiwanger fest - Entlassung "nicht verhältnismäßig"

München: Trotz der Flugblatt-Affäre hält Bayerns Ministerpräsident Söder an seinem Stellvertreter, Wirtschafsminister Aiwanger, fest. Söder sagte zur Begründung, nach Beantwortung der 25 Fragen durch Aiwanger, einem gestrigen persönlichem Gespräch mit ihm sowie einer Sitzung des Koalitionsausschusses sei er zur Überzeugung gekommen, dass eine Entlassung Aiwangers nicht verhältnismäßig wäre. Aiwanger habe sich entschuldigt und sich vom Inhalt des antisemitischen Pamphlets distanziert. Zudem sei der Vorfall 35 Jahre her und seitdem habe es keine vergleichbaren Vorkommnisse gegeben. Zugleich rief Söder den Freie-Wähler-Chef zu Reue und Demut auf, indem er das Gespräch mit den jüdischen Gemeinden sucht. Aiwanger müsse verloren gegangenes Vertrauen zurückgewinnen, so der Ministerpräsident. Aiwanger sagte in einer ersten Reaktion, er sehe sich in seiner Auffassung bestätigt, dass es keinen Grund für seine Entlassung gebe. Die Kampagne gegen ihn sei gescheitert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.09.2023 13:00 Uhr