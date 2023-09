Söder hält an Aiwanger fest - Entlassung "nicht verhältnismäßig"

München: Hubert Aiwanger bleibt stellvertretender Ministerpräsident und Wirtschaftsminister in Bayern. Wie Ministerpräsident Söder auf einer kurzfristig anbraumten Pressekonferenz mitteilte, wird er an seinem Stellvertreter trotz der Flugblattaffäre festhalten. Zur Begründung sagte Söder, eine Entlassung sei nicht angemessen, da keine Beweise vorliegen, dass Aiwanger der Verfasser des antisemitischen Pamphlets ist. Zudem habe Aiwanger den Fehler eingestanden und sich entschuldigt. Zudem habe er sich von dem Inhalt des Flugblatts distanziert und Reue gezeigt. Darüber hinaus sei der Vorfall 35 Jahre her und seitdem sei nichts Vergleichbares vorgefallen. Er habe sich seine Entscheidung nicht leicht gemacht, so Söder, und diese werde auch nicht allen gefallen. Der Ministerpräsident machte deutlich, dass er die Koalition mit den Freien Wählern in Bayern werde fortsetzen will. Schwarz-Grün werde es nicht geben. - Der an Aiwanger gerichtete Fragenkatalog zu der Affäre und dessen Antworten sollen laut Söder noch heute veröffentlicht werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.09.2023 12:00 Uhr