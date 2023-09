Söder hält an Aiwanger fest

München: In der so genannten Flugblatt-Affäre hält der bayerische Ministerpräsident Söder an seinem Stellvertreter Aiwanger fest. Dies habe er nach einem persönlichen Gespräch gestern Abend mit dem Wirtschaftsminister und Freie- Wähler-Chef sowie nach Bewertung der Anworten auf den Fragenkatalog entschieden sagte er bei einer kurzfristig angesetzten Pressekonferenz. Aiwanger habe in seiner Jugend schwere Fehler gemacht, dies zugestanden und sich dafür entschuldigt, sich distanziert und Reue gezeigt. Eine Entlassung wäre daher nach Söders Worten unverhältnismäßig. Söder hatte Aiwanger einen Katalog mit 25 Fragen vorgelegt und eine zeitnahe Beantwortung verlangt. Aiwanger hatte seine Antworten am Freitag eingereicht und danach in einem Interview erklärt, dass damit die Hexenjagd auf ihn nun beendet sein sollte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.09.2023 11:30 Uhr