Söder grenzt sich erneut von AfD ab

Meldungsarchiv - 07.08.2023 06:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: CSU-Chef Söder hat sich klar gegen jede Zusammenarbeit mit der AfD ausgesprochen. Im ARD-Sommerinterview sagte Söder, es sei wichtig gewesen, auch von CDU-Chef Merz, noch mal klarzustellen, dass es auch auf kommunaler Ebene keine Zusammenarbeit von Union und AfD geben wird. Die Deutschen seien derzeit extrem verunsichert. Das, so Söder, sei ein Grund, warum die AfD wachse. Deswegen müsse die Union das tun, was sie am besten könne: Stabilität und Sicherheit vermitteln. Im Falle einer Regierungsbeteiligung der Union nach der nächsten Bundestagswahl kann sich der CSU-Chef einen Wiedereinstieg in die Kernenergie vorstellen. Sollte die Energiekrise noch bestehen, so Söder, werde man versuchen, die Atomkraft ab 2025 zu reaktivieren. Der Ampel warf er vor, kein Konzept zur Energieversorgung zu haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.08.2023 06:00 Uhr