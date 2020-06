Söder gibt weitere Corona-Lockerungen bekannt

Nachrichtenarchiv - 16.06.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Ministerpräsident Söder hat weitere Erleichterungen hinsichtlich der Corona-Schutzmaßnahmen angekündigt. Wie Söder auf einer Pressekonferenz bekanntgab, wird ab morgen der Katastrophenfall im Freistaat aufgehoben. Allerdings werden die allgemeinen Kontaktbeschränkungen wie Abstandsregeln und Maskenpflicht beibehalten. Außerdem können sich ab Montag 50 Personen in geschlossenen Räumen treffen, im Freien gilt das für 100 Personen. Söder wies in diesem Zusammenhang auf Hochzeiten, Beerdigungen und größere Feiern hin. Desweiteren wird die Sperrstunde auf 23 Uhr erweitert. Geplant ist außerdem, die Kitas ab 1. Juli zu öffnen, der allgemeine Schulbetrieb soll Anfang September wieder voll und ganz beginnen. Erleichterungen wird es auch in den Altenheimen geben, wo die Besuchszeiten erweitert und die Besucherzahlen deutlich erhöht werden dürfen. Söder warnte trotzt der angekündigte Lockerungen vor leichtsinnigem Verhalten. Corona sei weiterhin wie ein Funke, der jederzeit ein Buschfeuer entfachen könne, so der CSU-Politiker.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2020 14:00 Uhr