Söder gibt sich enttäuscht von der Regierungserklärung des Kanzlers

München: Der CSU-Vorsitzende Söder hält an seiner Forderung nach Neuwahlen im Bund fest. Die derzeitige Regierung sei nicht regierungsfähig und habe keine Kraft mehr, sagte er im Deutschlandfunk. Die gestrige Regierungserklärung von Kanzler Scholz nannte der bayerische Ministerpräsident eine tiefe Enttäuschung. Es sei kein Plan erkennbar gewesen und keine Botschaft. Erforderlich sind laut Söder eine andere Energiepolitik, nämlich mit Atomkraft und Fracking; der Verzicht auf Steuer-Erhöhungen auch in der Gastronomie und ein ernsthafter, schneller Bürokratie-Abbau. Über die schwierige Haushaltslage beraten am Abend die Spitzen von SPD, Grünen und FDP in einem Koalitionsausschuss. Entscheidungen über den Haushalt 2024 werden von der Runde nicht erwartet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.11.2023 10:45 Uhr