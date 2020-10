Söder gibt Regierungserklärung zu Corona-Krise ab

Nachrichtenarchiv - 21.10.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Angesichts der steigenden Corona-Zahlen in Bayern will Ministerpräsident Söder am Mittag eine Regierungserklärung im Landtag abgeben. Es geht um die weitere Strategie im Kampf gegen das Virus, denn mittlerweile liegt der Freistaat insgesamt über dem Inzidenzwert von 50. Die bundesweit meisten Infektionen gibt es im Berchtesgadener Land, wo gestern um 14 Uhr Ausgangsbeschränkungen in Kraft getreten sind. Bis zum 2. November darf in dem Landkreis die eigene Wohnung nur noch aus triftigen Gründen verlassen werden. Schulen und Kitas mussten schließen. Bundesgesundheitsminister Spahn machte gestern Abend im ZDF deutlich, dass ähnliche Maßnahmen auch andernorts verhängt werden könnten, wenn das Infektionsgeschehen aus dem Ruder läuft. Und wörtlich fügte der Minister hinzu: "Das ist ja genau der Ansatz, den wir haben, nicht bundesweit einheitlich, sondern immer Lage-angepasst Maßnahmen zu ergreifen."

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.10.2020 06:00 Uhr