Söder gibt Inzidenzwert von 50 als Ziel aus

Nachrichtenarchiv - 16.11.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Ministerpräsident Söder hat vor dem heutigen Bund-Länder-Treffen zur Bewertung des Teil-Lockdowns die Corona-Maßnahmen als wirksam bezeichnet. Die entscheidene Frage, so Söder im BR, sei aber, wie nachhaltig diese Wirkung sei. Als Ziel nannte er eine Rückkehr zu einem Corona-Inzidenzwert von 50 - nur so ließen sich die Neuinfektionen von den Gesundheitsbehörden nachverfolgen und auf Dauer eindämmen. Corona-Todesfälle einfach hinzunehmen, nannte Söder eine ethische Kapitulation und forderte deshalb, jetzt nachhaltig und konsequent zu handeln. Nach einer Beschlussvorlage des Bundes sollen die Anti-Corona-Maßnahmen weiter verschärft werden. So sollen sich Angehörigen des eigenen Hausstandes nur mit maximal zwei Personen eines weiteren Hausstandes treffen dürfen. Kinder und Jugendliche werden demnach angehalten, sich in der Freizeit nur mit einem festen Freund zu treffen. Auf private Feiern soll bis Weihnachten komplett verzichtet werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.11.2020 08:00 Uhr