Söder geht nach Amokfahrt in München von Anschlag aus

Nachdem ein Autofahrer nahe Stiglmaierplatz in eine Menschenmenge gerast ist, hat der Ministerpräsident am Ort des Geschehens erklärt, darauf weise vieles hin. Bei dem Fahrer des Wagens handelt es sich laut Polizei um einen 24-jährigen Afghanen. Es gibt mindestens 28 zum Teil schwer Verletzte, darunter auch Kinder. Söder sagte, neben der Aufarbeitung des Einzelfalls sei es nun auch wichtig, Entschlossenheit zu zeigen, dass in Deutschland etwas passieren müsse.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.02.2025 13:15 Uhr