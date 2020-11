Söder für Verlängerung des Teil-Lockdowns

Nachrichtenarchiv - 22.11.2020 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Um die Neuinfektionen mit dem Corona-Virus weiter zurückzudrängen hat Bayerns Ministerpräsident Söder in der ARD an die Geduld und Vernunft der Bürger appelliert. Um Weihnachten im Kreis der Familie mit deutlichen Lockerungen verbringen zu können, brauche es jetzt eine Verlängerung des Teil-Lockdowns, so Söder. Gleichzeitig dämpfte er die Hoffnung auf ein Weihnachten wie sonst üblich. Zwar soll eine Feier möglich sein, wenn auch, so wörtlich, nicht unbedingt in der Großfamilie mit zwei-, dreihundert Menschen. Mit Blick auf mögliche Schulschließungen sagte Söder erneut, erst ab der siebten Klasse sei Unterricht im Wechsel zwischen Präsenz- und Onlineunterricht denkbar. Kitas und Grundschulen sollten seiner Ansicht nach weiter offen bleiben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.11.2020 19:00 Uhr