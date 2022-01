Söder für "breiteren Ansatz" in der Corona-Politik

Nachrichtenarchiv - 15.01.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Ministerpräsident Söder will die Corona-Politik neu justieren. Er wolle einen "breiteren Ansatz" verfolgen, sagte der CSU-Chef dem Münchner Merkur. Es reiche nicht mehr aus, die Lage nur medizinisch und virologisch zu betrachten. Wir müssen auch auf die gesellschaftliche und soziale Komponente stärker achten, so Söder. Zugleich mahnte er mit Blick auf die Omikron-Variante, die Lage in den nächsten zwei Wochen genau im Blick zu behalten, auch wenn man derzeit von milderen Verläufen ausgehe. Söder deutete Erleichterungen für die Kultur im Freistaat an. Denkbar sei eine Auslastung von 50 Prozent, allerdings nicht sofort. Am Montag berät die Staatsregierung über die Corona-Regeln. Der Bayerische Musikrat forderte, die Zuschauer-Kapazität auf 75 Prozent zu erhöhen und die Planungssicherheit für die Branche zu verbessern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.01.2022 15:00 Uhr