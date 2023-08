Söder fordert von Scholz mehr Einsatz für die Wirtschaft

Augsburg: CSU-Chef Söder hat von Bundeskanzler Scholz mehr Einsatz für die Wirtschaft gefordert. Im Gespräch mit der "Augsburger Allgemeinen" sagte Söder, auf der ganzen Welt ziehe die Konjunktur an - in Deutschland aber schrumpfe sie sogar. Scholz müsse das Thema jetzt zur Chefsache machen. Mit Zögern, Schönreden und internem Streit werde die Bundesregierung die Probleme des Landes nicht lösen. Im Einzelnen forderte Söder etwa gedeckelte Gewerbe-Strompreise sowie ein Konjunkturprogramm für die Bauwirtschaft. Bundeskanzler Scholz sagte der Zeitung, man sollte den Standort Deutschland nicht schlecht- und uns nicht in eine Krise hineinreden. Der Umbau der Stromversorgung auf erneuerbare Energien werde zum wirtschaftlichen Erfolg führen, so Scholz. Wichtig sei es nun, diesen Weg mutig weiterzugehen. Dann werde man den Wohlstand sichern und auch in 20, 25 Jahren noch gute Arbeitsplätze haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.08.2023 06:00 Uhr